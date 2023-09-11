Осинькин: «Не очень понятно, почему Пруцев играет так мало»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о малом количестве игрового времени полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

Осинькин не смог назвать истинную причину недоверия наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля к Пруцеву, отметив лишь, что любой игрок московского клуба должен быть готов к конкуренции.

«Не очень понятно, почему с весны он играет так мало. Когда он выходит на замену или в Кубке, своей активностью и созидательностью он хорошо влияет на игру команды. Я не могу сказать, какие футболисты на этой позиции нужны тренеру, что он хочет видеть от Пруцева», — приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний Пруцев провёл за «Спартак» четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.