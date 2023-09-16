​Абаскаль внезапно раскритиковал решение Карпина

Полузащитник Руслан Литвинов не попал в заявку «Спартака» на субботний матч против «Сочи». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль объяснил это тем, что Литвинов сыграл за сборную России, хотя имел повреждение. При этом нельзя не отметить акцент Абаскаля – он явно раскритиковал решение Валерия Карпина задействовать футболиста.

«Мы об этом говорили, но он провёл 90 минут в матче за сборную. На наш взгляд, это было не совсем нужное решение», - приводит слова Абаскаля пресс-служба «Спартака».

Стоит напомнить, что ранее Валерий Карпин говорил, что не будет рисковать здоровьем футболистов в товарищеских матчах сборной России.