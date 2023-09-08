Гендиректор «Сочи» Рубашко: «В наших планах сыграть с «Зенитом» на «Фиште»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, где пройдёт матч 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее стало известно, что матч восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» был перенесён в Москву, так как комиссия РФС по оценке качества футбольных полей рекомендовала на один месяц приостановить проведение матчей на «Фиште», где южане и принимают своих соперников.

По словам Рубашко, комиссия РФС уже составила график посещения стадиона, поэтому «Сочи» рассчитывает принять «Зенит» на «Фиште».

«В наших планах сыграть с «Зенитом» на «Фиште», службы стадиона приложат для этого все усилия», — цитирует Рубашко Bobsoccer.ru.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 7 октября. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.