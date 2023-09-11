Летнее трансферное окно в России будет открыто ещё несколько дней – до 14 сентября. За это время «Спартак» рассчитывает подписать игрока на позицию нападающего. Если этого не случится, то на ближайшем заседании совета директоров «красно-белых» будет обсуждаться отставка Пола Эшуорта с должности спортивного директора. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

На текущий момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 16 сентября, – против «Сочи» на своём поле.