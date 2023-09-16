Шишкин: «Соболев почувствовал себя лидером «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин поделился комментарием о форварде «красно-белых» Александре Соболеве.

«Соболев – основной форвард сейчас в «Спартаке». Конкуренция развязала ему руки в хорошем смысле этого выражения, он почувствовал себя лидером», — приводит слова Шишкина «Спорт День за Днем».

При этом эксперт считает Соболева игроком настроения, именно поэтому он играет эпизодами. Ему нужен футбольный фарт, тогда он становится суперфутболистом.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард забил четыре гола и записал на свой счет две результативные передачи в семи матчах во всех турнирах.

Напомним, по итогам августа Соболев был признан лучшим игроком «Спартака».