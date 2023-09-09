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Эменике рассказал, что «Спартак» помог ему выйти из тюрьмы

09 Сентября 2023 • 11:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике несколько дней провёл в тюрьме.

«Спартак» действительно важен для меня. Тем более «Спартак» помог мне в непростой ситуации. Ведь перед переездом в Москву я провел три-четыре дня в стамбульской тюрьме. Оказался там ни за что», — приводит слова Эменике «Чемпионат».

Нигерийский футболист выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, перебравшись из «Фенербахче». Стоит сказать, что летом 2013 года именно турецкий клуб выкупил Эменике у «красно-белых», вернув его в свой состав. Добавим, что «Спартак» продал форварда за 13 млн евро, хотя покупал его за 10 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эммануэль Эменике
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