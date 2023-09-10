Ширко — о «Спартаке»: «В последние годы нет стабильности и ощущения надёжности»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о результатах «красно-белых» в последние годы.

«В последние годы нет стабильности и ощущения надёжности. То хорошо, то не очень здорово. Хочется, чтобы «Спартак» боролся за высокие места и играл стабильно», — цитирует Ширко «Матч ТВ».

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Отметим, что в последний раз «красно-белые» становились чемпионами в 2017 году.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.