Когда «Спартак» уволит Абаскаля

Футбольные эксперты и болельщики всё активнее обсуждают возможность отставки Гильермо Абаскаля с должности главного тренера «Спартака». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, когда испанский специалист может покинуть московский клуб.

Результаты ухудшились

«Спартак» прекрасно стартовал в новом чемпионате России. Впервые за 10 лет «красно-белые» начали сезон Премьер-лиги с трёх побед. И хотя в обороне команда не впечатляла, в атаке спартаковцы выглядели действительно мощно. Ходили разговоры о том, что «Спартак» всерьёз будет претендовать на титул чемпиона.

Дальше события развивались ровно так, как на известном баннере, где первые три тура характеризуются фразой «Спартак, ты ли это?», а остальные – фразой «А, нет, всё нормально». Началось всё в Екатеринбурге, где команда Гильермо Абаскаля вроде бы смогла перевернуть игру, но провалила концовку и проиграла «Уралу» 2:3. Дальше в Премьер-лиге были поражение от «Зенита» (1:3), ничья с «Ахматом» (0:0) и поражение от «Краснодара» (0:2). Если месяц назад в среде болельщиков обсуждали возможное чемпионство «Спартака», то теперь – возможную отставку Абаскаля. В футбольном мире всё может меняться очень быстро.

Абаскаль заигрался?

«Спартак» в четырёх последних турах набрал только одно очко и опустился на девятое место. Говорить, что всё пропало, ещё очень рано – от второго «Зенита» «красно-белые» отстают только на четыре очка. Да и вряд ли кто-то на самом деле думал, что «Спартак» уже в этом сезоне будет серьёзным претендентом на золото РПЛ. Претензии к Гильермо Абаскалю связаны больше не с плохими результатами, а с его странными кадровыми решениями. Испанец всё время стремится что-то изобрести. Складывается ощущение, что Абаскаль пытается показаться великим – по меркам РПЛ - тактиком. Но «быть» и «казаться» - разные вещи. Пока что эксперименты молодого испанца не работают.

Олег Рябчук после трансфера сразу стал основным левым защитником «Спартака», хотя Даниил Хлусевич хорошо показал себя в трёх стартовых турах РПЛ, в которых команда побеждала. Руслан Литвинов выпал из основы «красно-белых» после ошибки в игре с «Уралом», хотя он выглядит сильнее Наиля Умярова. Данил Пруцев не получает шансов в РПЛ, хотя в кубковых играх смотрится хорошо. В игре с «Краснодаром» связку центральных защитников составили Георгий Джикия и Алексис Дуарте, хотя Срджан Бабич отлично выступил в кубковом дерби против «Динамо». Игру с «Зенитом» с первых минут не начал Тео Бонгонда, хотя в четырёх предыдущих играх он отмечался результативными действиями. И это ещё далеко не все вопросы к Абаскалю. Похоже, испанский тренер заигрался.

Когда Абаскаля уволят

Сложно представить сценарий, при котором «Спартак» отправит в отставку Гильермо Абаскаля уже в ближайшие дни. Но если игра и результаты не улучшатся, и если странные эксперименты тренера будут продолжаться, то испанец вполне может лишиться работы достаточно скоро. Впереди у «Спартака» действительно важный и сложный отрезок. До следующей, октябрьской паузы на матчи сборных «красно-белым» в Премьер-лиге предстоит сыграть с «Сочи», «Динамо», «Крыльями Советов» и ЦСКА. Два московских дерби и игра против мощных «Крыльев Советов» могут стать серьёзным испытанием для спартаковцев и лакмусовой бумажкой для Абаскаля как для тренера. Словом, учитывая увиденное в последних матчах «Спартака», есть ощущение, что клуб может пойти на смену тренера уже в октябре.

Если же к октябрьской международной паузе Абаскаль сохранит за собой кресло в «Спартаке», то тогда, вероятно, принимать решение по тренеру в московском клубе будут уже в зимнее межсезонье. Всё будет зависеть от выступлений команды. Сейчас кажется, что до конца сезона Абаскаль не продержится. Но, как мы уже говорили, в футболе может меняться очень быстро. У молодого испанца ещё есть шансы доказать свою профпригодность.

Александр Тихий