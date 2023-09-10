Булыкин: «Промес хочет получить российское гражданство? Пусть получает»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин не против того, чтобы нападающий московского «Спартака» Квинси Промес получил российское гражданство. Напомним, на родине в Нидерландах против футболиста заведены уголовные дела.

«Не вижу здесь ничего плохого, если есть законное основание. Хочет получить – пусть получает», – цитирует 43-летнего Булыкина издание Vprognoze.

Промес в новом розыгрыше Российской премьер-лиги провёл 7 матчей, где отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Нидерландец вернулся в «Спартак» в сезоне-2020/21. Если считать суммарно, футболист начал свой восьмой сезон в составе московской команды.