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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется»

04 Сентября 2023 • 15:43 Комментировать (1)
Сочи
...
Спартак Москва
16.09 19:00

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о рулевом «Спартака» Гильермо Абаскале. По словам экс-игрока сборной России, он изначально не понял выбора «красно-белых» в пользу этого специалиста.

«Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что всё здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется», - цитирует Мостового «Чемпионат».

«Спартак» после семи туров чемпионата России располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля смогла набрать 10 очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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Erling Viglafson
04 Сентября 2023 в 17:14
Мостовой для всех как был ноунеймом, так и останется. Говорящая голова из интернета... Даже несмотря на то, что я болельщик ЦСКА - Абаскаль достойно себя показывает. Учитывая постоянную дичь с руководящим составом клуба, тонны трансферов, отсутствие костяка и толковых "папок" в составе - Абаскаль выжимает максимум. Мостовой бы с такой командой вылетел во второй дивизион в первом же сезоне. А критиковать - легко.
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