Мостовой: «Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о рулевом «Спартака» Гильермо Абаскале. По словам экс-игрока сборной России, он изначально не понял выбора «красно-белых» в пользу этого специалиста.

«Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что всё здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется», - цитирует Мостового «Чемпионат».

«Спартак» после семи туров чемпионата России располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля смогла набрать 10 очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи».