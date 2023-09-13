Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о шансах «красно-белых» занять высокое место и лидерстве «быков».

- Матч с «Сочи» перенесли в Москву. Для «Спартака» это хорошая новость, потому что больше шансов победить. Согласны?

- Конечно. После перерыва на сборную, надеюсь, все травмированные игроки присоединятся к команде. Было время поработать над всеми неудачными действиями. Поэтому я думаю, что команда сделает выводы, ведь она должна находиться вверху таблицы. С «Сочи» нужна только победа.

- Семь очков отставания от первого места – это критичный отрыв?

- Многовато. Это связано с пропущенными мячами. Если ребята научатся не пропускать – можно поправить ситуацию. Вот «Краснодар» мало пропускает, хорошо играет в защите, целостно, и команда находится на первом месте.

- Надолго?

- Это будет зависеть от состава. Если Кордоба не получит травму, как и Сперцян, то команда за двойку точно будет биться. Но для «быков» это необычный опыт. Тут может сыграть психологический момент. Но я рад, что хоть кто-то составляет конкуренцию «Зениту».

Елена Григорьевская