Сёмин уверен, что «Спартак» угодил в психологическую яму

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о текущем положении столичного «Спартака».

«Полагаю, они проиграли несколько игр по различным причинам, попали в психологическую яму, а поражения создают неуверенность. Думаю, там такая ситуация. А когда идут поражения, всегда ищут виноватых - виноватым становится тренер. И здесь такая же ситуация», - говорит Сёмин «РИА Новости Спорт».

Напомним, после семи туров благодаря высокой плотности команд в середине турнирной таблицы Премьер-лиги «Спартак» идёт лишь на девятом месте. У клуба – 10 набранных очков. В восьмом туре «красно-белые» встретятся с «Сочи».