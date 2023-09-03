Ташуев — о работе Абаскаля: «Руководство и болельщики «Спартака» испытывают разочарование»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, в последних четырёх турах РПЛ «красно-белые» набрали всего одно очко и опустились на восьмое место в турнирной таблице. Ташуев отметил, что ожидания у болельщиков и руководства «Спартака» от работы Абаскаля были другими, поэтому сейчас они испытывают разочарование, из-за чего возможны различные варианты развития событий.

«Руководство «Спартака» по меркам России вкладывает большие деньги вот уже второй год подряд. Трансферы есть, состав хороший: есть свои ребята, иностранцы. Поэтому нужно титулы брать, а их нет», — приводит слова Ташуева Metaratings.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. В сезоне-2022/2023 «красно-белые» под руководством 34-летнего испанца заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.