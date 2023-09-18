Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Провал «проекта «Сочи» и возможный вылет в Первую лигу

18 Сентября 2023 • 10:10 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:0
Сочи
окончен

«Сочи» сменил главного тренера, но вряд ли это изменит ситуацию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разочаровано деградацией южного проекта и готовится к прощанию с клубом.

Как «проект «Сочи» развивался, а затем перестал

«Проект «Сочи» долгое время вызывал негатив у простых любителей футбола. Всё началось с насильного перевоза питерского «Динамо» на черноморское побережье и искусственного создания нового клуба. Позже была крайне странная ситуация с передачей в «Сочи» огромного количества игроков из «Зенита».

Однако постепенно клуб стал менять подход. В «Сочи» сделали ставку на интересного тренера Владимира Федотова – российского наставника, который добился наибольшего прогресса за последние годы. Далее клуб стал проводить вдумчивую трансферную политику, привезя в Россию Матео Кассьерру, Родригао, Ваню Дркушича. Сочинцы вовремя выкупили Александра Коваленко у «Крыльев Советов», неплохо на нём заработав.

Когда Федотов ушёл, была сделана ставка на Вадима Гаранина, перспективного специалиста. Однако у него не получилось, и после этого в «Сочи» будто забили на проект. Приглашение Курбана Бердыева изначально выглядело не как попытка найти тренера, а просто как приглашение «для галочки»: вон, мол, какого маститого специалиста позвали. Пригласить-то пригласили, только вот забыли, что он уже много лет ничего не добивался. При этом после ухода Бердыева в «Сочи» тренеров решили не искать вовсе. Сначала назначили главным Дмитрия Хохлова, который был в штабе предыдущего наставника. Теперь же ставку сделали на Александра Точилина, которого пригласили в клуб, так как у Гаранина не было лицензии Pro, а «Сочи» нужен был наставник с ней. При этом с прошлой зимы южане на трансферы потратили всего 1 миллион евро.

Возврат Точилина – путь в никуда

Говорить плохо о Точилине не хочется, просто он выглядит тренером для Премьер-лиги. Питерское «Динамо» он вытащил из ПФЛ в ФНЛ, а после переезда команды в Сочи вывел и в Премьер-лигу, однако в элите Точилин ничего не показал. В дальнейшем он с ФК «Олимп-Долгопрудный» пробился из ПФЛ в ФНЛ.

При этом в 2022-м наставник решил променять свою самостоятельную карьеру на роль помощника. Его вернули в «Сочи» к Гаранину, потому что был нужен тренер с лицензией Pro, позже он оставался в штабе Курбана Бердыева и Дмитрия Хохлова. Многому ли он мог научиться у последнего? Откровенно говоря, вряд ли. По этой причине абсолютно непонятно, почему сейчас можно ожидать, что у него получится изменить результаты команды. Вряд ли Точилин стал намного сильнее как тренер с 2019 года, просто непонятно, почему это должно было произойти. Надежда лишь на то, что он вдруг проявит какие-то гениальные идеи, которые раньше скрывались, или вдруг мотивирует команду.

«Сочи» не ставит задач

«Сочи» при Федотове занял второе место в Премьер-лиге. В тот момент проект казался чем-то свежим и относительно здоровым для нашего чемпионата. В клубе делали ставку на интересных тренеров, выискивая их, а также тщательно подходили к селекции. Однако после этого интерес к футболу в клубе как будто пропал окончательно.

Довольно странная трансферная политика просто удивляет. Продажа Владислава Сарвели в «Локомотив» и подписание оттуда свободным агентом Ивана Игнатьева – явное ослабление команды. Можно понять желание продать форварда, но вот замена его футболистом, который уже много лет разочаровывает, совершенно непонятна. Точно так же удивительна продажа Дениса Адамова в «Зенит».

Создаётся впечатление, что «Сочи» решил не развиваться и жить по инерции. Обычно в таких случаях всё приводит к вылету команды. Конечно, сейчас в Премьер-лиге есть «Балтика» и «Факел», которым очень сложно по финансовым причинам выжить, но они пытаются развиваться, в чём их большое преимущество. А вот «Сочи» вполне может покинуть элиту, если в ближайшее время политика клуба не изменится радикально.

Роман Андреев

Реклама



Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Александр Точилин Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
18 Сентября 2023 в 10:50
Ротенбергу сейчас совсем не до футбола! Отдал на откуп каким - то бездарям, как это часто бывает! Или просто хочет свернуть проект и тогда самая дорого ему в ФНЛ.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
13:05 · Россия. Премьер-лига
Самсонов: «Дзюба постоянно шутил, у него рот не закрывался» эксклюзив
12:53 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» рассказал о целях клуба
12:44 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: «Не жалею, что решил вернуться в «Локомотив»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Артём Самсонов: «В детстве я жил в одной квартире с Ананидзе» эксклюзив
12:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Жалко, что ЦСКА потерял Зайнутдинова — это был очень сильный игрок»
12:17 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о будущем Абаскаля
12:16 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «У Бакаев в «Зените» не получилось из-за большой конкуренции»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Экс-спартаковец Самсонов: «Каррера подхватил команду Аленичева и добавил ей надёжности в обороне» эксклюзив
12:08 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Локомотив» зависим от игры Дзюбы»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Ткаченко: «Спартак» категорически отказался обсуждать продажу Литвинова»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Агент: «С каждым днём Кайо чувствует себя намного лучше»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Зенита» Бакаев улетел в ОАЭ
11:32 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Алип — настоящий боец»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Самсонов: «Федун был в курсе всего, что происходило в команде» эксклюзив
11:19 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Морозов: «Стало ли меньше шуток без Изидора? Шутников и так хватает»
Все новости
Рекомендуем