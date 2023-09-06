Камоцци готов вернуться в «Спартак»

Бывший советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци изъявил о желании вернуться в российский клуб, но при условии смены в нём главного тренера.

«К «Спартаку» я очень привязан, для меня это особенный клуб. Если бы мне предложили вернуться либо с Массимо Каррерой, либо с другим тренером – не отказался бы», - цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камоцци был советником Федуна на протяжении полутора лет, с конца 2020 года – по середину 2022 года.

Ранее Камоцци призвал молодого наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля покинуть свой пост из-за обилия поражений в последних матчах чемпионата России.