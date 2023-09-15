​Гладилин: «Вряд ли Абаскаль успел что-либо изменить перед матчем с «Сочи»

Российский чемпионат возобновляется после паузы, связанной с выступлениями национальных команд, экс-полузащитник московского «Спартака» прокомментировал предстоящий матч «красно-белых». А им предстоит сразиться с «Сочи». Гладилин не верит в то, что испанский наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль успел что-либо изменить до игры с южанами - и объяснил причину такого мнения.

- Пауза на матчи сборных в «Спартаке» могла быть использована только для той группы игроков, которые никуда не уехали. С ней и работал Абаскаль. У Гильермо было всего два, максимум три дня. За это время он ничего не сможет изменить, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.