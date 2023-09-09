​Каррера сравнил «Спартак» в России с «Ювентусом» в Италии

Известный итальянский тренер Массимо Каррера ответил на вопрос, является ли «Спартак» более популярным клубом в России, чем «Ювентус» в Италии.

«Я думаю, что они находятся на одном уровне популярности. «Спартак» имеет самую большую армию болельщиков в России, а «Ювентус» - в Италии», - слова Карреры приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что в 2017 году под руководством Массимо Карреры «Спартак» становился чемпионом России. Это было первое чемпионство «красно-белых» за 16 лет.

На текущий момент, после семи туров нового чемпионата, «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице. Главным тренером команды является испанец Гильермо Абаскаль.