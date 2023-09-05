Панасюк: 2DROTS может сыграть со «Спартаком» и узнать — кто самая народная команда

Президент 2DROTS Никита Панасюк высказался о возможном товарищеском матче со «Спартаком».

Ранее функционер заявил, что «Спартак» больше не является народной командой, теперь его место занял 2DROTS.

«Можем сыграть с ними народный матч и узнать — кто самая народная команда. Болельщикам «Спартака» нужно начинать болеть за 2DROTS? Звучит как хорошая идея. Можно болеть за «Спартак» и 2DROTS», — приводит слова Панасюка «Чемпионат».

Ранее подопечные Дмитрия Кузнецова пробились в 1/32 финала Кубка России Пути регионов, одержав победу над «Динамо» из Кирова (2:0).

Следующим соперником Медиаклуба в Кубке России станет кто-то из представителей Мелбет-Первой лиги, которые начинают свой путь в турнире с данной стадии.