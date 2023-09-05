Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Панасюк: 2DROTS может сыграть со «Спартаком» и узнать — кто самая народная команда

05 Сентября 2023 • 16:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Президент 2DROTS Никита Панасюк высказался о возможном товарищеском матче со «Спартаком».

Ранее функционер заявил, что «Спартак» больше не является народной командой, теперь его место занял 2DROTS.

«Можем сыграть с ними народный матч и узнать — кто самая народная команда. Болельщикам «Спартака» нужно начинать болеть за 2DROTS? Звучит как хорошая идея. Можно болеть за «Спартак» и 2DROTS», — приводит слова Панасюка «Чемпионат».

Ранее подопечные Дмитрия Кузнецова пробились в 1/32 финала Кубка России Пути регионов, одержав победу над «Динамо» из Кирова (2:0).

Следующим соперником Медиаклуба в Кубке России станет кто-то из представителей Мелбет-Первой лиги, которые начинают свой путь в турнире с данной стадии.

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва 2DROTS Никита Панасюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
17:45 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Динамо» всё ближе к обретению своего стиля»
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил об уходе Евсеева официально
17:31 · Россия. Премьер-лига
Ахметов: Сперцян должен уезжать и проявить себя в Европе
17:04 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» отреагировали на слова Карпина о Пиняеве
16:42 · Россия. Премьер-лига
Панасюк: 2DROTS может сыграть со «Спартаком» и узнать — кто самая народная команда
16:33 · Россия. Премьер-лига
Услуги Дзагоева были предложены двум командам РПЛ слухи
16:20 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» может подписать воспитанника «Зенита»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что «Локомотив» зависит от Дзюбы на 80 процентов
16:14 · Россия. Премьер-лига
Переход игрока сборной Израиля Джабера в «Рубин» сорвался
16:11 · Россия. Премьер-лига
Автомобиль Дзюбы был эвакуирован на штрафстоянку
16:05 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотиву» интересен форвард сборной Узбекистана
15:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Костюков перешёл в махачкалинское «Динамо» на правах аренды
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба сказал, что Карпин не разбирается в футболе – Губерниев отреагировал 1
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Вендел – о слухах: «Были преувеличения и даже неправда»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов: «Лидерство в РПЛ нас сильно мотивирует прогрессировать дальше»
Все новости
Рекомендуем