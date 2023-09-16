​Селихов и Бабич – в основе «Спартака» на матч с «Сочи»

В субботу вечером «Спартак» будет играть против «Сочи» на своём поле в рамках восьмого тура чемпионата России. Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Денисов, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Промес, Соболев.

Стоит сказать, что «Спартак» в четырёх последних матчах Премьер-лиги смог набрать только один зачётный балл.

Матч между «Спартаком» и «Сочи» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.