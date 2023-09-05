Зарема Салихова считает, что мотивировать Абаскаля может фотография Черчесова

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о том, каким образом можно мотивировать московскую команду.

Салихова отметила, что мотивировать нужно не игроков «Спартака», а наставника команды Гильермо Абаскаля.

«У команды всё нормально с желанием играть и самоотдачей. Мотивировать надо тренера к становлению стабилизации состава. Как? Фотографию Черчесова повесить в раздевалке», — цитирует Салихову Metaratings.

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 10 очков и расположился на девятом месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.