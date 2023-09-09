Эменике: «Я не стал бы играть за ЦСКА»

Экс-нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике высказался о слухах, согласно которым его хотел пригласить ЦСКА.

«Я слышал, что после «Олимпиакоса» мною интересовался ЦСКА, но я не знаю, насколько там всерьез было. В любом случае я играл за «Спартак», я не стал бы выступать за ЦСКА», — заявил Эменике «Чемпионату».

Бывший футболист добавил, что не получал предложений из России после ухода из «Спартака».

Эменике провел в составе «красно-белых» два года (2011-2013). Вместе с командой он завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги в сезоне-2011/12. На счету нигерийца 49 матчей за «Спартак», 24 гола и 8 ассистов.