Пилипчук: Я бы протянул руку Каррере, мы все ошибаемся

Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук высказался о возможном конфликте с бывшим наставником «красно-белых» Массимо Каррерой.

«С годами мы становимся опытнее, спокойнее. Если бы я сегодня встретил Массимо, протянул бы ему руку и пообщался. Мы все ошибаемся. «Спартак» — это хорошая часть моей жизни. Не хочу о плохом», — приводит слова Пилипчука «Чемпионат».

Напомним, 56-летний специалист работал в штабе Карреры в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского тренера столичный клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубка страны.

На данный момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль, который возглавляет команду с лета прошлого года.