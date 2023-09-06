Мостовой: «Спартак» ещё навяжет «Зениту» борьбу»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что «красно-белые» ещё смогут навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул.

Эксперт считает, что «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» за первую строчку в таблице, так как минувшим летом действующий чемпион страны ослаб после ухода бразильского нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«Спартак» ещё навяжет «Зениту» борьбу — у них состав, бюджет, всё для этого есть. Понятно, что «Урал» не может долго оставаться наверху — он «сползёт». «Динамо» должно быть в пятёрке по итогам сезона, это однозначно. ЦСКА тоже показывает, что готов бороться», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от четвёртого «Зенита» на четыре очка. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.