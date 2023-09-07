Салихова не понимает, почему «Спартак» не реагирует на возможную дисквалификацию Игнатова

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможной дисквалификации полузащитника «красно-белых» Михаила Игнатова.

Ранее юрист 23-летнего хавбека сообщила, что на следующей неделе Игнатов может быть отстранен от футбола на полгода.

«Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока. То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», — приводит слова Салиховой Metaratings.

В нынешнем сезоне Игнатов появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором двух результативных мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Трудовой договор футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Игнатова в 2,5 млн евро.