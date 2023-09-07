Терёхин: «В «Спартаке» рано ставить Денисова в состав»

Бывший российский форвард Олег Терёхин оценил игру молодого игрока обороны «Спартака» Даниила Денисова. По его мнению, футболист ещё не достиг того уровня, чтобы играть в основном составе, а Гильермо Абаскаль ставит его на матчи.

«У него опыта нет никакого ещё, ему бы учиться и учиться, может, не в главной команде. «Спартак‑2» был бы, хоть там бы поиграл. У него ошибки в каждом матче», - цитирует Терёхина «Матч ТВ».

На счету 20-летнего игрока «Спартака» в текущем сезоне набралось семь матчей, все из них – в рамках РПЛ. «Красно-белые» после семи прошедших туров первенства делят 8-10 места с «Пари НН» и «Ахматом», у всех по 10 баллов.

«Главная команда — не место для экспериментов», - заключил экс-футболист.