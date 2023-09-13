Эменике: «Верю, что в ближайшее время «Спартак» станет чемпионом»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике выразил мнение, что в ближайшие годы «красно-белым» удастся выиграть чемпионат России.

Нигерийский футболист отметил, что нынешнему составу московской команды по силам добиться такого успеха.

«Верю: в ближайшее время. Нынешнему составу это по силам. Но для этого «Спартаку» нужно начинать давить всех соперников по лиге», — цитирует Эменике Sport24.

Напомним, в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году. После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.