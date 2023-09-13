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Эменике: «Для меня, спартаковца, невозможно играть за ЦСКА или «Зенит»

13 Сентября 2023 • 11:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике признался, что не смог бы перейти в ЦСКА или «Зенит».  

По словам нигерийского футболиста, он предан «Спартаку», поэтому не смог бы выступать за другой российский клуб.

«Для меня, спартаковца, невозможно играть за ЦСКА или «Зенит». Только «Спартак»! Уважаю этот клуб — там меня оберегали, помогли поверить в себя. Навсегда предан спартаковскому ромбику», — приводит слова Эменике Sport24.

Напомним, Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В общей сложности нападающий провёл в составе «красно-белых» 49 матчей, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Эммануэль Эменике
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