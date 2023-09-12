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Аленичев: «Спартаку» надо сделать правильные выводы и не обращать внимания на то, что говорят со стороны»

12 Сентября 2023 • 14:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о результатах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в последних четырёх турах РПЛ «Спартак» потерпел три поражения и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице с 10 набранными очками в своём активе.

Аленичев выразил надежду на то, что «красно-белые» сумеют преодолеть неудачный период и улучшат свои результаты.

«Команда хорошо начала сезон, и все начали говорить, что она составит конкуренцию «Зениту». Думаю, футболисты стали думать, что после трёх побед всё пойдёт как по накатанной. Но так не бывает. Сейчас надо сделать правильные выводы, не обращать внимания, что говорят со стороны, и объединиться», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 16 сентября против «Сочи». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев
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