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Гладилин: «Мне, как тренеру, обидно, что с таким ресурсом и потенциалом, «Спартак» буксует» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 13:25 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
16.09 19:00

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство.

- Ринат Билялетдинов сказал, что рано или поздно «Краснодар» устанет, потому что держать такую планку непросто. Согласны с ним?

- Да. Не знаю, сколько южане продержаться на первом месте, потому что конкурировать с «Зенитом» очень сложно. А они еще грозятся, со слов Орлова, купить Мбаппе. С финансовыми ресурсами питерцев никто тягаться не может. Это 1 к 10. Поэтому шансов обойти «Зенит» у «Краснодара» нет, а вот побороться за второе место он сможет.

- А у кого-то есть шансы потягаться с «Зенитом» за золото? У ЦСКА, например?

- Могли бы побороться московские клубы, но ни у кого нет поставленной игры. У «армейцев» ее тоже нет. Они стараются, бьются, самоотдача большая, плюс удача. Федотову удается мобилизовать ребят.

- В «Спартак» верите?

- Пока веры мало. Есть набор хороших футболистов, но игры нет. Как это решит Абаскаль – не знаю. Пока он в команде, «Спартаку» будет сложно решать серьезные задачи. Он еще не готов к этому. Видно, что какая-то мысль есть в построении игры, и команда может выиграть у кого-то, например, у «Сочи» в следующем туре, потому что это более слабый соперник. А вот с «Динамо» будет сложнее. Такой игры, как на Кубок, не получится. Мне, как тренеру, обидно, что с таким ресурсом и потенциалом, команда буксует.

Елена Григорьевская

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