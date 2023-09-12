Камоцци не считает Черчесова лучшим вариантом для «Спартака»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци не считает, что потенциальный приход Станислава Черчесова в «Спартак» поможет столичному клубу.

«Черчесов — не лучший вариант для «Спартака». Впрочем, как и Абаскаль. Есть множество других специалистов, которые подошли бы им и сделали бы команду сильнее. Черчесов опытный, но вряд ли подойдёт «красно-белым», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, с середины лета Черчесов находится без работы – он был уволен из «Ференцвароша», когда провалил квалификацию в Лигу чемпионов против «Клаксвика».

«Спартак» делит 8-10 места с «Пари НН» и «Ахматом» после седьмого тура Премьер-лиги.