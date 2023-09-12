Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци не считает Черчесова лучшим вариантом для «Спартака»

12 Сентября 2023 • 19:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци не считает, что потенциальный приход Станислава Черчесова в «Спартак» поможет столичному клубу.

«Черчесов — не лучший вариант для «Спартака». Впрочем, как и Абаскаль. Есть множество других специалистов, которые подошли бы им и сделали бы команду сильнее. Черчесов опытный, но вряд ли подойдёт «красно-белым», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, с середины лета Черчесов находится без работы – он был уволен из «Ференцвароша», когда провалил квалификацию в Лигу чемпионов против «Клаксвика».

«Спартак» делит 8-10 места с «Пари НН» и «Ахматом» после седьмого тура Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
20:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником официально
19:37 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Амкара»: «Черчесов однажды отправил меня в дубль – так и не понял почему»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Пожелаю Глушакову как можно дольше оставаться в футболе»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Камоцци не считает Черчесова лучшим вариантом для «Спартака»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Баринов не ходит к клубному психологу
18:49 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» до конца трансферного окна должен появиться один новичок
18:49 · Россия. Премьер-лига
Романцев может войти в совет директоров «Спартака» - Кавазашвили
18:44 · Россия. Премьер-лига
Миранчук – в заявке «Аталанты» на Лигу Европы
18:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев провёл первую тренировку у руля «Кубани»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в августе
17:56 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какие клубы Мелбет-Первой лиги интересовались Кутеповым
17:52 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Перешёл бы в «Бешикташ», если бы всех всё устроило»
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Александр Хаджи высказался насчёт возможного назначения Романцева консультантом тренера в «Спартаке»
17:43 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» подписывают игрока ЦСКА 1
17:39 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Мечты о Европе не становятся всё дальше, есть пример – Кузяев»
Все новости
Рекомендуем