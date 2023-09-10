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Алексей Мелёшин: «Настраиваю сына, чтобы он в любой момент был готов выйти на поле за «Спартак» эксклюзив

10 Сентября 2023 • 13:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Экс-игрок «Спартака» Алексей Мелёшин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении своего сына Павла.

- Насколько вы довольны, как развивается карьера вашего сына Паши в «Спартаке»?

- Идет сезон, поэтому давать какие-то оценки сейчас рано. Думаю, в декабре можно будет делать выводы. Паша работает. Сейчас много матчей, сборная. Мы ждем, когда у него появится игровое время. Настраиваю его на то, чтобы он был готов в любой момент выйти на поле на замену или в составе.

- Павел рассказывает, что происходит в команде? Почему такие плохие результаты сейчас?

- Мы общаемся, но я не могу об этом говорить. Он переживает. Хочет играть. В команде обстановка нормальная, хотя понятно, что все ребята расстроены такими результатами. Они хотят реабилитироваться. В последнем матче с «Краснодаром» были шансы вернуться в игру. Забить. Саша Соболев в перекладину попал. Рома Зобнин - во вратаря. Попадай, забивай. Моменты были. Не могу сказать, что это была проигрышная встреча. Кордоба решил эпизод после аута, когда выбежал один на один с голкипером. А для того, чтобы сказать что-то больше о том, что сейчас происходит в «Спартаке», надо быть внутри. Ждем следующего матча. Может, мы сами себя накручиваем и выдумываем то, чего нет.

- Следующая игра будет в Москве с «Сочи». Не самый грозный соперник.

- Да, это не «Зенит» или ЦСКА, но «Спартак» всегда сложно играет дома со всеми.

- Почему?

- Потому что все настраиваются на «Спартак». Это хороший раздражитель. Бывает, что «красно-белым» не везет, и ошибки тоже случаются.

- Сейчас «Спартак» продал двух нападающих – Николсона и Бальде. Бонгонда поблек, как и Промес. У Павла будет больше возможности появиться на поле?

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- Надо спросить у Абаскаля, на какой позиции он его видит. Не хочется думать за главного тренера. Тем более сейчас ситуация осложняется отъездом игроков в сборные. Как ребята обратно вольются в команду и в каком состоянии вернутся – никто не знает. Но в «Спартаке» опытные футболисты, и я уверен, что не должно возникнуть с этим проблем.

Елена Григорьевская

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