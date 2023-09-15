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Обляков – о Медине: «В мире, наверное, не так понимают дерби ЦСКА — «Спартак»

15 Сентября 2023 • 19:34 Комментировать
ЦСКА Москва
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Через 16 ч. 59 мин.

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о летнем переходе Хесуса Медины из стана «армейцев» прямо к заклятому конкуренту – московскому «Спартаку». «Красно-белые», напомним, заплатили «армейцам» за парагвайского игрока 6 млн евро.

«Думаю, что хорошие деньги клубу предложили. И продали. Но в мире, наверное, не так понимают противостояние ЦСКА — «Спартак». Недолго здесь он был и, может, подумал, что это нормально будет», - предположил Обляков в разговоре с «Матч ТВ».

Ранее футболист оценил июльский приход экс-«армейца» Марио Фернандеса в состав питерского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Иван Обляков Хесус Медина
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