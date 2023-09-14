Нигматуллин: «У Абаскаля много отличных футболистов, но нет основного состава»

Бывший игрок столичного «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о работе Гильермо Абаскаля с нынешним составом «красно-белых».

«У Абаскаля есть много отличных футболистов, но нет одного основного состава. Такое ощущение, что испанец запутался. Он слишком сильно импульсирует и не может спокойно ставить один состав. Ни к чему хорошему подобное не приводит», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату».

По его словам, руководство «Спартака» провело хорошую работу на трансферном рынке, из-за чего в распоряжении испанского специалиста есть два состава. Отдельно эксперт похвалил подписания Срджана Бабича и Тео Бонгонда, с самого начала хорошо показавшие себя.

Напомним, что «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков после семи игр.