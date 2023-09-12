Салихова: «Нравится игра сборной? Карпин придёт в «Спартак» - будет то же самое»

Жена экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала игру сборной России в ничейном матче против команды Катара (1:1).

«Если Карпин придет в «Спартак», будет примерно то же самое. Поэтому посмотрите на сборную, нравится такая игра? Это для адептов «Валера, верим» пилотная версия», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

Напомним, что на гол хозяев в составе россиян в самом конце матча ответил защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. Таким образом, в активе команды России в эту международную паузу две ничьих и одно поражение. До сегодняшнего вечера подопечные Карпина сыграли вничью с олимпийской сборной Египта 7 сентября (1:1) и проиграли этой же команде 11 сентября под руководством Виктора Онопко (1:2).