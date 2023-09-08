Каррера рассказал, чем занимается в свободное время

Итальянский тренер Массимо Каррера рассказал, чем занимается в свободное от работы время.

«В свободное время я смотрю матчи Серии А, Серии B и Серии С и играю в падел‑теннис, — цитирует Карреру телеканал «Матч ТВ».

Напомним, приведший московский «Спартак» к чемпионству тренер не работает с командами уже два года. Последним клубом в его тренерской карьере на данный момент был «Бари». С 2019 по 2020 годы после ухода из «Спартака» Каррера возглавлял афинский АЕК.

Ранее 59-летний специалист заявил, что готов вернуться тренировать в Российскую премьер-лигу.