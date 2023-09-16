Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча со «Спартаком».

- У вас нога обмотана пленкой. Получили травму в игре?

- По причине повреждения я и не играл с первых минут – у меня был микронадрыв. Сегодня планировалось, что я буду играть 15-20 минут, но в итоге отбегал больше семидесяти минут.

- А сейчас как себя чувствуете?

- Все хорошо.

- Как оцените матч со «Спартаком»? Немного не хватило вашей команде, чтобы удержать ничью.

- У нас нет удачи. В последние минуты мы оборонялись очень хорошо. А вот с атакующими действиями у нас большие проблемы. Такова реальность. Считаю, что по такой игре и с такой командой, как «Спартак», ничья была бы для нас как три очка. Но проиграли на последних минутах.

- Где потеряли удачу?

- Не знаю. Этот сезон получается тяжелым для нас. В матчах мы зачастую пропускаем на последних минутах. Плюс не забивали даже с пенальти. Надо на триеровках работать над этим.

- Ваш партнер по команде Георгий Мелкадзе сказал, что в команде нет лидера, поэтому «Сочи» так плохо играет. Почему вы с вашим опытом не берете на себя функции лидера?

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- Так складывается. В прошлом сезоне на этот момент я забил уже пять или шесть мячей, а сейчас только один. Голевых шансов у меня много, но преследуют неудачи.

- Это не связано с травмами?

- Нет.

- Как вам сегодня «Спартак»? Он сможет побороться за первое место, если судить по тому, что вы увидели?

- Думаю, сможет. Хорошие игроки и команда в целом. Прекрасные болельщики, хороший тренерский штаб – все есть для побед.

Елена Григорьевская