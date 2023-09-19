Шалимов подвёл итоги матча «Спартак» - «Сочи»

Известный тренер Игорь Шалимов подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» на своём поле с минимальным преимуществом в счёте переиграл «Сочи» (1:0).

Специалист отметил, что ему понравилась игра Срджана Бабича, который и решил исход матча.

«Сочи» приехал обороняться — а «Спартак» устроил ураган в самом начале, просто загнал соперника. Полное преимущество, чувствовалась мощь. Но постепенно давление снижалось», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что сербский защитник отметился единственным голом уже в добавленное ко второму тайму время.