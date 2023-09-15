Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку работе «Спартака» на трансферном рынке.

- Если анализировать трансферную работу «Спартака», то «красно-белые» больше покупали, чем продавали. Учитывая большой размер обоймы, вас это не удивляет?

- Меня удивляет только одно: почему не укрепили линию обороны. Купили Бабича и Рябчука, но позиция левого защитника не нуждалась в особом усилении. Там Хлусевич может сыграть, Денисов. Есть исполнители не слабее Рябчука. Бабича мы видели только в нескольких матчах. Видно, что защита – это проблемная зона. Но охотнее усиливали позицию вингеров, где и так много игроков есть.

- Помимо Николсона и Бальде, может, стоило еще кого-то отпустить?

- Избавляются от тех футболистов, которые мало играют и на которых тренер не рассчитывает. Значит, остальные ребята нужны Абаскалю. Хотя есть футболисты, которые играют практически только в Кубке. Может, тренер видит в таких ребятах ближайшее будущее. А может, клубы кому-то ищут, но пока нет предложений.

- Еще один наш лидер – «Динамо» продал на 28 млн евро, а купил - на 20. То есть был просто набор взамен ушедших игроков. Что об этом думаете?

- Только игра покажет результаты трансферной работы «бело-голубых». Те футболисты, которых продали, делали команду сильнее. Теперь посмотрим, кого на их место купили.

Елена Григорьевская