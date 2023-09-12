​Александр Хаджи высказался насчёт возможного назначения Романцева консультантом тренера в «Спартаке»

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи ответил на вопрос о том, может ли Олег Романцев принимать участие в управлении московским клубом.

«Комитет ветеранов «Спартака» такую возможность не обсуждал», - сказал Хаджи, чьи слова на своих страницах приводит Sport24.

«Может быть такой вариант, что глава «Лукойла» спросит тренера на предмет возможности сделать Романцева консультантом, помогать советами. Но это надо обсуждать. Я пока об этом не слышал», - добавил Хаджи.

Главным тренером «Спартака» с лета 2022 года является испанский специалист Гильермо Абаскаль. На текущий момент – после семи туров чемпионата России – команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 16 сентября – против «Сочи».