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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Александр Хаджи высказался насчёт возможного назначения Романцева консультантом тренера в «Спартаке»

12 Сентября 2023 • 17:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи ответил на вопрос о том, может ли Олег Романцев принимать участие в управлении московским клубом.

«Комитет ветеранов «Спартака» такую возможность не обсуждал», - сказал Хаджи, чьи слова на своих страницах приводит Sport24.

«Может быть такой вариант, что глава «Лукойла» спросит тренера на предмет возможности сделать Романцева консультантом, помогать советами. Но это надо обсуждать. Я пока об этом не слышал», - добавил Хаджи.

Главным тренером «Спартака» с лета 2022 года является испанский специалист Гильермо Абаскаль. На текущий момент – после семи туров чемпионата России – команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 16 сентября – против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Александр Хаджи
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