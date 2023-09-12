Тихонов: «Хочется, чтобы «Спартак» конкурировал с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о конкуренции «красно-белых» с «Зенитом».

Эксперт отметил, что для большего интереса к чемпионату России в РПЛ должна быть интрига. По мнению Тихонова, в «Зените» важную роль играют иностранные футболисты, а «Спартаку» выступать лучше мешает отсутствие стабильности.

«Хочется, чтобы «Спартак» конкурировал с «Зенитом», это для красоты чемпионата, для интриги важно. Не надо менять тренера. «Спартак» при Абаскале показывал добротный футбол. Почему это сломалось и осталось местами, — следствие того, что нет стабильности», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая девятый «Спартак» на четыре очка.