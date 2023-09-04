Ташуев: «Карпин для «Спартака» более подходящая кандидатура, чем Абаскаль»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о том, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту наставника «Спартака».

По мнению Ташуева, «красно-белых» должен тренировать опытный специалист. Экс-наставник «Ахмата» считает, что идеальной кандидатурой для «Спартака» может стать главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, ранее уже работавший в московском клубе.

«Он (Карпин) мало того, что спартаковец, но ещё там работал, знает всё изнутри. Единственный минус в том, что он ещё и тренер сборной, могут не согласиться на совмещение. Но Карпин с молодыми ребятами практически завоёвывает медали. Это более подходящая кандидатура, чем Абаскаль», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

После семи туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак», которым руководит 34-летний испанец Гильермо Абаскаль, занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.