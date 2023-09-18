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Балахнин: «Хохлов может винить только сам себя» эксклюзив

18 Сентября 2023 • 18:56 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Сочи
окончен

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

- «Спартак» одержал очень тяжелую победу над «Сочи». Забить удалось, только когда гости остались в меньшинстве. Ожидали, что матч получится таким трудным для «красно-белых»?

- Не ожидал, думал, что «Спартаку» будет полегче. Сочинцы ожесточенно оборонялись, но хозяева имели подавляющее преимущество. Другое дело, что реализации и созидания «красно-белым» сейчас очень не хватает. В данной игре это было хорошо видно.

- Матч со «Спартаком» стал последним для Дмитрия Хохлова. Удивлены этой отставке?

- Конечно, нет. Результат все равно будет давить, и команда может играть лучше. Местами она очень хорошо выглядела. Если бы не травма игрока, которая оставила гостей в меньшинстве, результат мог быть другим. Это косвенная ошибка тренера, который раньше времени использовал все замены. Это был ключевой момент, который предопределил проигрыш «Сочи» и в дальнейшем отставку Хохлова. Только себя тренер может винить.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Балахнин Дмитрий Хохлов Сочи
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