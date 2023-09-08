Пилипчук — о работе Абаскаля: «Не совершает ошибки тот, кто ничего не делает»

Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук высказался о результатах «красно-белых» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Раз «Спартак» на девятом месте, значит, где-то Абаскаль ошибается. Но не совершает ошибки тот, кто ничего не делает», — заявил Пилипчук «Чемпионату».

Напомним, Абаскаль возглавляет столичный клуб с лета прошлого года. На данный момент «красно-белый» коллектив располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать десять очков за семь игр.

В следующем туре «Спартак» примет на своем поле «Сочи». Встреча должна пройти 16 сентября в 19:00 по московскому времени.