Рианчо: «Черчесов — топ-тренер для РПЛ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост наставника «красно-белых».

Напомним, что в четырёх последних турах РПЛ «Спартак» потерпел три поражения, из-за чего появились разговоры о возможной отставке нынешнего наставника московской команды Гильермо Абаскаля.

По мнению Рианчо, для РПЛ Черчесов является топ-тренером, однако испанец не уверен в том, сможет ли опытный специалист помочь «Спартаку» прогрессировать.

«Черчесов — топ-тренер для РПЛ, в Европе он показывал хорошие результаты. Вопрос в том, сможет ли Черчесов помочь «Спартаку» прогрессировать. Всё зависит от самого специалиста и его амбиций», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Последним местом работы 59-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле нынешнего года. Также специалист работал в «Спартаке», «Легии», «Динамо» и национальной сборной России.