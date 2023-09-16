Хохлов - о возможной отставке: «Скоро всё узнаете»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов кратко высказался о возможной отставке.

«Скоро все узнаете. Есть официальные источники», - заявил специалист журналистам.

Напомним, что сегодня, 16 сентября, сочинский клуб в гостях потерпел поражение от «Спартака» (0:1) в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

47-летний специалист возглавляет сочинскую команду с апреля этого года, его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее Хохлов возглавлял московское «Динамо» и волгоградский «Ротор».