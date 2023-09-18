Петрушин: «Абаскаль не может разобраться в своих игроках, отсюда все проблемы «Спартака»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче «Спартак» - «Сочи».

- «Спартак» одержал очень тяжелую победу над «Сочи». Забить удалось, только когда гости остались в меньшинстве. Почему у москвичей такие проблемы?

- Весь вопрос в тренере. Не говорю, хороший он или плохой. У него главная проблема в том, что он никак не может выбрать основной состав. Слишком много футболистов претендуют на место в составе. Абаскаль не может в них разобраться. Вот когда «Спартак» играл с «Динамо», он выдал просто сумасшедший футбол в первые тридцать минут. Он не дал «Динамо» даже вздохнуть. А потом опять пошла ротация.

- Если не брать этот матч с «Динамо», реализация у «Спартака» очень слабая. Почему так происходит при наличии качественных исполнителей?

- Научить забивать нельзя. Это дано от природы. Хотя в «Спартаке» есть ребята, которые этим наделены: Промес, Соболев. Просто им постоянно приходится привыкать к новым партнерам. На это нужно время. Две-три игры.

- Матч со «Спартаком» стал последним для Дмитрия Хохлова. Удивлены этой отставкой?

- Нет. Я хорошо отношусь к Дмитрию, но это не первая команда, где он проваливается как тренер. Он тоже динамовец, как и я. Но у него в стане «бело-голубых» были те же проблемы. Хотя в «Сочи» не только у него не получилось. У того же Бердыева не вышло. Там есть своеобразный игрок – Нобоа, которого слушают ребята в команде. Проблема еще и в этом лежит.

Елена Григорьевская