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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз: «Спартак» — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год»

11 Сентября 2023 • 14:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о результатах московской команды в нынешнем сезоне.

Озбилиз отказался комментировать работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, так как не обладает достаточным количеством информации о методах, которые применяет 34-летний испанец. При этом эксперт подчеркнул, что «красно-белые» должны выигрывать трофеи каждый год.

«Надеюсь, что в этом сезоне «красно-белые» будут претендовать на чемпионство или возьмут Кубок России. Потому что «Спартак» — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год», — цитирует Озбилиза «РБ Спорт».

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 10 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Отметим, что в последний раз «красно-белые» становились победителями РПЛ в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Араз Озбилиз
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