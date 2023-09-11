Озбилиз: «Спартак» — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о результатах московской команды в нынешнем сезоне.

Озбилиз отказался комментировать работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, так как не обладает достаточным количеством информации о методах, которые применяет 34-летний испанец. При этом эксперт подчеркнул, что «красно-белые» должны выигрывать трофеи каждый год.

«Надеюсь, что в этом сезоне «красно-белые» будут претендовать на чемпионство или возьмут Кубок России. Потому что «Спартак» — это клуб-победитель, который должен выигрывать трофеи каждый год», — цитирует Озбилиза «РБ Спорт».

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 10 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Отметим, что в последний раз «красно-белые» становились победителями РПЛ в 2017 году.