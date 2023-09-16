Филимонов — о возможном увольнении Абаскаля: «Это замена шило на мыло»

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался о возможном увольнении наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля? Это по большому счету замена шило на мыло. Не знаю, кто должен прийти в команду, чтобы из этого коллектива сделать боеспособную единицу», — приводит слова Филимонова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что тренеры в «Спартаке» меняются каждые полтора года, но никаких улучшений не происходит.

На данный момент «красно-белые» занимают девятое место в чемпионате России, имея в своей копилке десять очков.

16 сентября подопечные Абаскаля примут «Сочи». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult. Начало — в 19:00 по мск.