Романцев может войти в совет директоров «Спартака» - Кавазашвили

Олег Романцев действительно может войти в совет директоров «Спартака». Об этом рассказал Анзор Кавазашвили, который входит в комитет ветеранов московского клуба.

«Такой вопрос стоит на повестке дня. Мы ждём заседание комитета ветеранов, где будет присутствовать новый генеральный директор Олег Малышев. Там мы официально представим наше предложение о вхождении Олега Ивановича в совет директоров», - цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Кавазашвили уверен, что в качестве члена совета директоров Романцев серьёзно помог бы «Спартаку». По словам Кавазашвили, Романцев отлично разбирается в футболе и умеет осуществлять подбор игроков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 16 сентября – против «Сочи». На текущий момент «красно-белые» занимают девятое место в турнирной таблице.