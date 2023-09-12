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Романцев может войти в совет директоров «Спартака» - Кавазашвили

12 Сентября 2023 • 18:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Олег Романцев действительно может войти в совет директоров «Спартака». Об этом рассказал Анзор Кавазашвили, который входит в комитет ветеранов московского клуба.

«Такой вопрос стоит на повестке дня. Мы ждём заседание комитета ветеранов, где будет присутствовать новый генеральный директор Олег Малышев. Там мы официально представим наше предложение о вхождении Олега Ивановича в совет директоров», - цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Кавазашвили уверен, что в качестве члена совета директоров Романцев серьёзно помог бы «Спартаку». По словам Кавазашвили, Романцев отлично разбирается в футболе и умеет осуществлять подбор игроков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 16 сентября – против «Сочи». На текущий момент «красно-белые» занимают девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Анзор Кавазашвили
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