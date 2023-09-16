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Шишкин: Возможно, Промес — лучший легионер «Спартака» в этом веке

16 Сентября 2023 • 11:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
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Через 5 ч. 33 мин.

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

«Промес — лучший легионер «Спартака» в этом веке? Возможно, Робсон бы с ним поспорил. Но, на самом деле, учитывая, что он еще и Титова по голам обогнал, вполне возможно», — приводит слова Шишкина «Спорт День за Днем».

Экс-игрок добавил, что Промес всегда доказывает свою состоятельность на протяжении нескольких лет, он тащит «Спартак» вверх.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и записал на свой счет четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Луис Робсон Квинси Промес
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